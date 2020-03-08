Zeytinburnu'da millet bahçesi için ilk kazma Salı günü vuruluyor Zeytinburnu'da yapılması planlanan millet bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız. Önümüzdeki hafta salı günü Zeytinburnu askeri lojmanları yıkılmaya başlanıyor.

Zeytinburnu'da yapılması planlanan millet bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız. Önümüzdeki hafta salı günü Zeytinburnu askeri lojmanları yıkılmaya başlanıyor. Yıkımın, işlemlerinin tamamlanması ise en geç 3 ay içerisinde olacağını düşünüyoruz" dedi.



İstanbul'un en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Zeytinburnu'daki askeri lojmanlarda ikamet eden ordu personelinin Başakşehir'de yapımı devam eden yeni askeri lojmanlara tahliye işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Millet Bahçesi için ilk kazma yarından sonra vurulacak. Zeytinburnu Millet Bahçesi sahip olduğu 94 bin metrekarelik yüzölçümüyle Zeytinburnu'nun tam ortasında yer alacak. Sadece Zeytinburnu'na değil çevre ilçelere de İstanbul'un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne İstanbul'un her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek. Yıkım çalışmaları esnasında çevredeki hiçbir ağaca zarar verilmemesine ise özen gösterilecek.



"Burada gördüğünüz ağaçların tamamını koruyacağız"



Millet bahçesinin sadece Zeytinburnu için değil İstanbul için de ferahlama alanı olacağını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "2014'te başlayan sürecin bugün sonuna gelmiş sayılırız. Önümüzdeki hafta salı günü Zeytinburnu askeri lojmanları yıkılmaya başlanıyor. Burada yaklaşık yüz bin metrekarelik bir alan vardı. Zeytinburnu'nun tam ortasında ve Zeytinburnu'nun tamamından yürüme mesafesinde olan bir yer burası. Bu askeri alanın elli beş bin metrekaresi millet bahçesi olarak düzenlenecek. Bu binalar ise yıkılacak, yıkımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yaptırılıyor. Burada gördüğünüz ağaçların tamamını koruyacağız. Çünkü bunlar yıllanmış ağaçlar ve bizim millet bahçesi için vazgeçilmez unsurlar" dedi.



"3 ay içerisinde olacağını düşünüyoruz"



Yıkım çalışmaları sırasında ağaçların korunacağının belirten Başkan Arısoy, "Bu ağaçları koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız buranın millet bahçesi olması için ihalesini yaptı. Şu an sözleşme aşamalarındayız. Dolayısıyla yıkım biter bitmez millet bahçesinin yapımına başlanacak. Böylelikle Zeytinburnu'da aktif yeşil alan dediğimiz ve bakımını bizim üstlendiğimiz 180 bin metrekarelik alanımıza, 55 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan daha eklemiş olacağız. Bu yaklaşık üçte birlik yeni yeşil alan demek. Burası sadece Zeytinburnu için değil İstanbul için de ferahlama alanı olacak. Yıkım işlemlerinin tamamlanması ise en geç 3 ay içerisinde olacağını düşünüyoruz" dedi.



Biyolojik gölet, piknik alanı, bisiklet ve koşu yolu



Zeytinburnu'nun her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek millet bahçesinde 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, bin 800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2 bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin örneği sayılan Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, bay, bayan ve engelli lavaboları, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği birçok alanlar yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA