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Zeytinburnu'da cips hırsızı gençler kamerada

Zeytinburnu'da cips hırsızı gençler kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Zeytinburnu'da 2 genç, bakkalın önünde bulunan raflardan cips çalarken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'da 2 genç, bakkalın önünde bulunan raflardan cips çalarken, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı ise "Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi.

Olay, geçtiğimiz akşam Çırpıcı Mahallesindeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, gençlerden biri, bakkalın önünden eğilerek geçti ve raflarda bulunan cipslerden birini aldı. İkinci sefer de diğer genç bakkalın önüne geldi. Aynı taktikle cipslerden bir tane daha alan genç, koşarak uzaklaştı. Bakkaldan cipsleri çalan gençleri gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gençlerin kendilerini göstermeme çabaları ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Görüntüleri izleyen yabancı uyruklu iş yeri çalışanı, "Fark etmedik. Cips almışlar. Canları sağ olsun. Helal olsun" dedi. - İSTANBUL

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