Zeytinburnu Bilgi Evleri, 75 bin üyeye ulaştı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesine bağlı bilgi evlerine üye olanların sayısı 75 bine ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Bilgi Evi'ne kayıt yaptırmak için başvuran Kazım Özalp İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mustafa Doğan, 75 bininci üye olarak kayıtlara geçti.

Tamamen ücretsiz imkanlar sunan bilgi evleri, 16 yıldır ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin seviyesindeki öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam ediyor.

Bilgi evlerinde, temelde çocukların ve gençlerin okullarda eksik kalan yönlerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapmanın yanı sıra; sosyal, kültürel, eğitimsel ve sportif çalışmalarla donanımlı, milli, ahlaki ve kültürel değerlerine bağlı iyi bireylerin ve yurttaşların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri üretilerek uygulamaya koyuluyor.

Bilgi evlerini kullanan üyeler için değerler eğitimi çerçevesinde çeşitli faaliyetler ve etkinlikler organize edilerek vakitlerinin daha aktif ve verimli geçirmeleri sağlanıyor.

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