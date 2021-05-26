Zeytinburnu Belediyesinin "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesine başvurular sürüyor

Zeytinburnu Belediyesinin, kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesine başvurular devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesinin, kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği "Kent Çalışmaları Ödülleri" projesine başvurular devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel sorun ve ihtiyaçların çözümüne yönelik başlatılan projeyle akademi dünyasının bilimsel bilgi birikiminden istifade edilerek kuramsal ve uygulamalı araştırmaların sonuçlarından yararlanmak, bu yönde bilgi üretimini teşvik ederek daha iyi belediyecilik hizmeti geliştirmek amaçlanıyor.

"www.kentcalismalari.com" adresi üzerinden duyurulan projeye; şehir ve şehircilikle ilgili bilgi üreten araştırmacılar makale, doktora tezi, kitap kategorileri üzerinden çalışmalarıyla katılabiliyorlar. Bu 3 kategorinin yanı sıra bir de özel kategori bölümüyle değerlendirilecek proje kapsamında, 4 branşta ödül dağıtılıyor.

Zeytinburnu Belediyesi; tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, şehir planlama, mimarlık, iktisat gibi farklı disiplinlerden araştırmacı, akademisyen ve yazarları değerli eserleriyle "Kent Çalışmaları Ödülleri"ne başvurmaya davet ediyor. Jürisinde; Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Prof. Dr. Murat Şentürk yer alan projeye, 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

"Akademi dünyası yerel yönetimlerde daha etkin yer almalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul'un, Avrupa'nın ve dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olduğunu kaydetti.

İstanbul'un sahip olduğu coğrafi, demografik, tarihi, kültür ve sanat, ekonomik zenginliklerin gelişmiş ve modern şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Arısoy, "Bunun için akademi dünyasının yerel yönetimlerde daha etkin yer alması yönünde çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Bilim camiası ile ilişki ve iş birliği içinde olmanın gerekliliğine inandıklarını ve bu doğrultuda kentsel ve toplumsal hayatın farklı boyutlarına yönelik çalışmalar yapan bilim insanları, sanatçılar, iş insanları ve yöneticileri bir araya getirecek mecralar oluşturmayı önemsediklerini belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Kent çalışmaları alanındaki bilgi üretimini teşvik etmeyi, bu suretle yerel hizmetlerin planlanmasında ve yürürlüğe konulmasında akademi dünyasıyla iş birlikleri geliştirmeyi ve bilimsel bilginin kılavuzluğunu merkeze almayı hedefleyen Zeytinburnu Belediyesi; kentleşme sürecinin oluşturduğu kentsel dinamikleri kavramak, sorun ve ihtiyaç alanlarının bilimsel bilgisini üretmek, karar vericilerin geliştireceği kentsel politikalara ışık tutmak üzere Kent Çalışmaları Ödülleri projesini hayata geçirmektedir. Kent çalışmaları alanına katkı veren araştırmacı, akademisyen ve yazarları değerli eserleriyle Kent Çalışmaları Ödülleri'ne başvurmaya davet ediyor, kent çalışmaları alanını birlikte güçlendirmeyi ve geliştirmeyi ümit ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu