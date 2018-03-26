Zeytinburnu Belediyesinden Mehmetçik ile Kilislilere Destek

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet Zeytin Dalı Hareketi ile Kilislilere destek vermek için kente geldi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyet ilk önce Belediye Konukevinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Daha sonra iki belediye başkanı Kilis kent merkezinde esnafı ziyaret edip, alışveriş yaparak destek oldu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Zeytin Dalı Hareketi ile Kilis esnafına destek vermek için belediye başkanlarının kente gelmeye devam ettiğini ifade ederek, "Zeytinburnu Belediye başkanımız Kilis'e geldi. Kendilerine Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. Kilis ve Türkiye tarihi anlar yaşıyor. Etrafımız terör örgütleri tarafından sarılmışken, cumhurbaşkanımızın talimatıyla kahraman ordumuz, DEAŞ, PKK/YPG'yi bu bölgeden yok etti. Terör örgütlerinin arkasında maşa tutan elleri de bitiriyor, bitirmeye devam ediyor. Biz cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Esnaflarımız zor durumdayken belediyelerimiz Kilis'e gelerek alışveriş yapması sonucu ciddi katkı sunuyorlar" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Mehmetçik ve Kilis'e destek için geldiklerini belirterek "Ordumuz Afrin'de büyük bir destan yazdı. Kilis halkı da inanılmaz ve güzel bir duruş sergiledi. Ben Kilisli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Anlamlı bir süreçte bugün buraya geldik. Hareket tamamlanmış oldu. Kilis'te, huzur ve barış ortamını görmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gelinen bu noktada anlamlı işlerin yapıldığını görüyoruz. Rabbim ülkemizde sıkıntı yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Mutluyuz, Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Ben cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KİLİS