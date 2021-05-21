Zeytinburnu Belediyesi'nin 23 gönüllü çalışanı arama kurtarma sertifikası aldı
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Zeytinburnu Belediyesi'nin 23 gönüllü çalışanı arama kurtarma sertifikası aldı

Zeytinburnu Belediyesi'nin 23 gönüllü çalışanı arama kurtarma sertifikası aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda, afetle mücadelede arama kurtarma temalı 25 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü belediye çalışanlarına sertifikaları verildi.

Zeytinburnu Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda, afetle mücadelede arama kurtarma temalı 25 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü belediye çalışanlarına sertifikaları verildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz'ın katılımıyla Yeşilköy İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi.

"Seviye 3 Yüksekten ve Derinden Kurtarma Eğitimi Sertifikası" alan 23 belediye personeli Zeytinburnu Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde il, ilçe ve ülke genelindeki afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak.

Sertifika töreninde konuşan Arısoy, üçüncü derece arama kurtarma eğitimi alan personelin başta deprem olmak üzere her türlü afetle mücadelede önemli bir profesyonel destek sağlayacağını söyledi.

"Önümüzdeki ay tam teşekküllü 1 aracımız hazır olacak"

Zeytinburnu'nun AFAD'ın ilçe düzeyinde örgütlenme ve iş birliği kararına ilk destek veren belediyelerden olduklarını kaydeden Arısoy, "Bu bağlamda Zeytinburnu'nda her türlü afete hazırlıklı olarak, afetle mücadelede bütün unsurları barındıran AFAD'ın belirlediği özelliklerde bir yapıyı faaliyete geçirmiştik. Zeytinburnu'nu afete hazırlık anlamında ayrıca pilot bölge olarak ilan etmiştik." dedi.

Arısoy, İstanbul'un deprem kuşağı olmasından dolayı özellikle bu alanda çalışmalar yaptıklarını, tüm kamu kuruluşlarına destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "İhtiyaç halinde sadece Zeytinburnu'nda ya da İstanbul'da değil AFAD'ın envanterine girmiş bulunuyor. Tüm desteğe hazırız. Önümüzdeki ay tam teşekküllü 1 aracımız da hazır olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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