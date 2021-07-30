Zeytinburnu Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek
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Zeytinburnu Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek

Zeytinburnu Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediyesi, yurdun birçok noktasında çıkan yangınlara destek için bünyesinde çalışan arazözleri yangın bölgelerine gönderdi.

Zeytinburnu Belediyesi, yurdun birçok noktasında çıkan yangınlara destek için bünyesinde çalışan arazözleri yangın bölgelerine gönderdi.

Türkiye'nin 21 noktada çıkan orman yangınlarına acil müdahale için ülkenin dört bir yanından gelen yardım seferberliği büyüyerek devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına bir destek de Zeytinburnu Belediyesi'nden geldi. Belediyeye ait 5 arazöz, 12 personelle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılmak için yola çıktı. Dün gece Zeytinburnu'ndan hareket eden arazözler, yangın bölgelerine ulaşmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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