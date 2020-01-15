Zeytinburnu Belediyesi, geri dönüşümü "Zeyço" ile sevdirecek

15.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:58

"Sıfır Atık Projesi" maskotlarından "Zeyço" adlı kahraman, bilgisayar ve mobil oyuna dönüştürüldü.

Zeytinburnu Belediyesinin desteğiyle 4 lise öğrencisinin 6 aylık çalışmayla hazırladığı oyun, Beştelsiz Bilgi Evinde tanıtıldı.

Çocukların mobil oyun "Zeyço"yu beğendiği görüldü.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin ortaya çıkışına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğrencinin kendilerine bir oyun tasarlayabileceklerini söylediğini belirtti.

Kendilerinin de "Biz de elimizden gelen desteği veririz." dediklerini dile getiren Arısoy, şöyle devam etti:

"Çalıştılar, 6 aylık sürede hocaları Volkan Bey ile beraber. Bu oyunu ilk defa burada canlı olarak test ettik. Burada Zeyço bir karakter olarak Zeytinburnu'nun büyük bir caddesi ve surda oynanan bir animasyon oyunu. Bildiğiniz üzere geçen ay Merkezefendi Mahallesi'nde 'Sıfır Atık' uygulamasına başladık. Şimdi bu animasyon ve bilgisayar oyunu ile beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz. Buradan da çocuklarımız oyun oynayarak çevre bilinci geliştirecekler. Zeyço karakteri topladığı kağıtla puan kazanıyor, bazı geri dönüşüme dayalı sorular soruluyor, verdiği cevaplarla puan kazanıyor. İnşallah Zeytinburnu'nda başlattığımız bu çevre hareketine dijital dünyadan da bir destek verilmiş olunur."

Oyunun tasarımcısı lise öğrencilerinden Okan Ortakçı ise oyunda Zeyço karakterini 3 boyutlu tasarlayıp animasyona çevirdiklerini aktardı.

Sıfır Atık Projesini, bulvar ve surlarla ilgili çevre tasarımı yaptıktan sonra oyuna döktüklerini aktaran Ortakçı, "Bu oyunun amacı çocuklarımızı 'Sıfır Atık' konusunda bilinçlendirmek ve aynı zamanda da eğlendirmek. Bu oyunu oynarken teknoloji bağımlılığı söz konusu tabii ki o yüzden her 5 dakikada bir uyarı veriyor, 15 dakika sonra da oyun kendiliğinden kapanıyor." diye konuştu.

Zeyço oyunu

Zeytinburnu sokakları ve tarihi surlarda geçen oyunda çocuklara geri dönüşüm eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.

Oyunda ilerleyen çocukların çevre bilincini geliştirmesi için sorular soruluyor. Doğru cevap verilen soruların ardından yüksek puan alınıyor.

İki farklı bölümden oluşan oyun, Zeytinburnu'nun bir caddesi ve surların üstünde geçiyor. Oyun esnasında çocuklar çevre atıklarını topluyor ve puan kazanıyor.

Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için 5 dakikada bir uyarı verilen oyun 15 dakika sonra kapanıyor. Oyun Google Play ve App Store'den de indirilebilecek.

Kaynak: AA