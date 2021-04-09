Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy görevde bulunduğu 2 yıllık sürede yapılan çalışmaları anlattı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy görevde bulunduğu 2 yıllık sürede yapılan çalışmaları anlattı. Arısoy, "Büyük bir emek verdik. Söz verdiklerimizin büyük bir kısmını yerine getirmiş olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyim" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede hayata geçirilen projeleri anlattı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin haziran ayında bitebileceğini belirten Başkan Arısoy: "Zeytinburnumuzun tam ortasında, kalbinde yeni ve büyük bir alan kazandırıyoruz. Askeri lojmanların tasviyesiyle meydana gelen alana Millet Bahçesi inşaatımız tamamlanmak üzere. Haziran ayında kullanıma açılacağını hayal ediyoruz. Yine askeri lojmanların tasviyesiyle elde edilen alana bir Millet Camii, Zeytinburnu için bir cami inşaatımız başladı. Biz ihale ettik, önümüzdeki günlerde onun da temelini atacağız ve Zeytinburnu'nun sembollerinden birisi olacak, buna çok inanıyoruz. Sadece ibadet alanı değil aynı zamanda sosyalleşme alanı olacak. Geçen yıl, 9 Nisan'da devralmıştım. 2 yılda hamd olsun büyük bir emekle, memleketimize büyük bir emek verdik" dedi. Arısoy, bilim merkezi, millet kıraathanesi, pilates salonlarıyla ilçedeki buz pistinden bahsetti. Gerek eğitim gerek hayvan hakları alanlarında hayata geçirilen projelere de değinen Başkan Arısoy: "Türkiye'de ilk defa ilçe düzeyinde bir uygulama" dediği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hakkında bilgi verirken, Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni de büyüttüklerini anlattı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Kültür ve Sanat Merkezi'nin konferans salonunda yeni başlayacağı projeleri de tanıttı. Bunlardan birisi de bin kişilik salonu, fuaye alanları ile "Çok Amaçlı Etkinlik Merkezi"ydi. Başkan Arısoy, salonun bu dönemin sonuna kadar yetişeceğini ifade etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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