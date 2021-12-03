ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız' dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

AKDEM Müzik Grubu, Halk Oyunları Dans ve Ront Gösterisi Topluluğu'nun sahne aldığı programda engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşamın her alanında olabileceklerini göstermek ve farkındalığı arttırmak amaçlandı.

'TÜRKİYE'YE MODEL OLDU'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, ön yargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için önemli mesajlar verildiği etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'AKDEM Türkiye'de model oldu. Kurulduğu günden bu yana birçok çocuğa, aileye ve yaşlıya destek verdi. Engelleri aşma konusunda büyük mesafeler kat etti. AKDEM'i geliştirmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar yeni teknolojilerle donatmaya çalışıyoruz. AKDEM'in Zeytinburnu'nun iyilik merkezi haline gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye çok yol kat etti. Bugün gelinen nokta ile 2002 yılları arasında dağlar kadar fark var. Bu farkın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Elbette eksiklerimi ve aşmamız gereken mesafeler olabilir. Teşekkürün en büyüğü her zaman olduğu gibi bize bu hizmetleri yapmamıza imkan veren büyük Zeytinburnu ailesine... Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayım' dedi.

Programda engellilerin oluşturduğu gruplar şöyle:

AKDEM Müzik Grubu; 2 Otizm, 3 Serebral Palsi, 1 Görme Engelli, 1 Spina Bfida, 3 Mental Retardasyon, 1 Williams Sendromu ve 1 Üst Ekstremite Monoparezi tanılı olmak üzere 12 kişiden oluşmaktadır.

AKDEM Halk Oyunları Topluluğu; 1 Serebral Palsi, 2 Mental Retardasyon, 2 Down Sendromlu ve 1 Williams Sendrom ve 1 Atipik Psikoz tanılı olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

Lirik Dans Topluluğu; 1 Down Sendromu ve 1 Serebral Palsi tanılı olmak üzere 2 kişiden oluşmaktadır.

Beyaz Kelebekler Ront Gösterisi Topluluğu; 3 Mental Retardasyon, 1 Serebral Palsi, 1 Williams Sendromu ve 1 Down Sendromu olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır.