Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:54

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Arısoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Arısoy, "Benimde doğduğum büyüdüğüm topraklarda bir metre kar yağardı. Boyumuzu aştığı için karın içerisinden açılan yolda önümüzde yürüyenle uzaklaştıkça gözden kaybolurlardı. Bir sinema sahnesi gibi çocukluğumdan kalan bir hatıradır. Fotoğrafın estetik değerini de göz önüne bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu

Ömer Arısoy, "Yaşam" kategorisinde, Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:

"Oradaki çobanın hayatını çok başarılı bir kompozisyonla anlatıyor bence bu fotoğraf. Çobanın bakışlarından giydiği kıyafete kadar iyi bir kompozisyon olduğunu düşündüğüm için de bunu tercih ediyorum."

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımının karşılaşmasında çekilen "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafı seçen Arısoy, "Millet olarak hepimizin kenetlendiği bir zamanda Millilerimiz tarafından da duygularımıza tercüman olması dolayısıyla tartışmasız bu fotoğrafı seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA