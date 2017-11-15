Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bottan böyle kurtarıldılar



İSTANBUL - İSTANBUL(İHA)Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Bugün öğlen saatlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir lastik botun motoru Zeytinburnu açıklarında arızalandı. Arıza üle sürüklenen bottaki kişiler ekiplerden yardım istedi. Bir süre sürüklenen lastik botun içindekilerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik Botu ile sürüklenen lastik botun yanına hızla giden ekipler, adları açıklanmayan iki kişiyi kurtararak Yenikapı İDO İskelesi'ne çıkardı. Kurtarılan iki kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.