Zeytinburnu Açıklarında Sürüklenen Bottakileri Sahil Güvenlik Kurtardı

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir lastik botun motoru Zeytinburnu açıklarında arızalandı. Arıza nedeniyle sürüklenen bottaki kişiler ekiplerden yardım istedi. Bir süre sürüklenen lastik botun içindekilerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.



Sahil Güvenlik botu ile sürüklenen lastik botun yanına hızla giden ekipler, 2 kişiyi kurtararak Yenikapı İDO İskelesi'ne çıkardı. 2 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL