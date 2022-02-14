Zeytinburnu açıklarında arızalanan tekne Yenikapı'ya çekildi
AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Zeytinburnu açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botuyla Yenikapı'ya çekildi.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu açıklarında arızalanan ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botuyla Yenikapı'ya çekildi.
KEGM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Yenikapı Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel