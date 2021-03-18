Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı açıldı
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Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı açıldı

18.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:21
Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı açıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan ve "modern Kazak edebiyatının temelini atan isim" olarak nitelendirilen Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan düzenlenen törenle açıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan ve "modern Kazak edebiyatının temelini atan isim" olarak nitelendirilen Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazak asıllı bilim insanı Prof. Dr. Abdulvahap Kara ve davetliler katıldı.

İmamoğlu, törendeki konuşmasında, Abay Kunanbayoğlu'nun hem Kazakistan hem de dünyada kabul görmesinin, döneminin çok ilerisindeki düşünce tarzından kaynaklandığını belirterek, "Eserlerinde ele almış olduğu konular, aynı zamanda tüm evrensel değerleri de kucaklıyor." dedi.

Belediye Başkanı Arısoy ise şairlerin, hem kültürlerin inşa sürecindeki rolleri hem de ait oldukları dillerin velinimeti olmaları dolayısıyla halkların da kurucularından olduğunu ifade etti.

Abay Kunanbayoğlu'nun da şiirleri, eserleri, çevirileri, besteleri ve halk müziği bilgisiyle Kazak edebiyatının ve Kazak halkının kurucularından olduğunu belirten Arısoy, şöyle konuştu:

"Bizim için milli şairimiz Mehmet Akif neyse 1904 yılında vefat eden Abay da onurlu duruşu, bıraktığı eserler ve mirasıyla Kazaklar için odur. Büyük sanatçılar, adını ve eserlerini kendi ülkelerine olduğu kadar bütün dünyaya da emanet ederler. Bu emanete olan saygımızı göstermek ve büyük şairi Kazak hemşerilerimizle birlikte selamlamak maksadıyla bir okula, bir caddeye ve en son olarak da ilçemizin en önemli meydanlarından birine onun adını verdik. Abay Kunanbayoğlu Meydanı hayırlı olsun."

Törende yapılan konuşmaların ardından meydan ve anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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