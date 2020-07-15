Zeytinburnu 15 Temmuz'da nöbette
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Zeytinburnu 15 Temmuz'da nöbette

Zeytinburnu'nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi.

Zeytinburnu 15 Temmuz'da nöbette
15.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:20

Zeytinburnu'nda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehitler dualarla yad edildi. Duaların ardından Zeytinburnulu vatandaşlar 15 Temmuz Meydanı'nda nöbet tutmaya başladı.

Zeytinburnu Belediyesi, FETÖ tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde anma programı düzenledi. 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında ilk olarak vatan uğruna canını vermiş şehitler dualarla yad edildi. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan programda sabah ezanına kadar nöbet tutulacak. Ayrıca darbe girişimi sırasında objektiflere yansıyan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi gezilebilecek.

"Bu büyük millet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir FETÖ darbesinin önüne geçti"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu akşam 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Kelimelerin kifayet etmediği anlar vardır. 15 Temmuz benim için birazda böyle bir şey. Bundan 4 yıl önce burada olanları hepimiz yaşadık ve hissettik. Bu büyük millet Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir FETÖ darbesinin önüne geçti. Bugün aynı zamanda bir demokrasi bayramı. Bu bayram ve bu gurur hepimizin. Ama elbette o gece 251 şehidimiz oldu. Bir kısmı çok yakın dostlarımızdı. 15 Temmuz'un unutulmaması için her yıl elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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