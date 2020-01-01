01.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:04

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA