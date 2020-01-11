Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
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Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

11.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:30
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen zeytin yüklü traktör, Ulugöl yolu rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktör sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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