Zeytin yüklü tır yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytin yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Zeytin yüklü tır yandı
04.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:33

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus kavşağına 2 kilometre kala Nejat Özdemir idaresindeki 27 BS 147 plakalı paketlenmiş zeytin yüklü tırın lastik kısmında başlayan yangın dorseye sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürdü. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken tırda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Fatih Terim Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Adana Eylül Yunanistan
Şu an buradasınız: Zeytin yüklü tır yandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 08:33:31. #1.14#
title