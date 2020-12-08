- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

08.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:49

- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü tır şarampole devrildi.

- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zeytin yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tır kabininde sıkışan sürücü UMKE ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Halil G. idaresindeki 35 AZ 2425 zeytin yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü kabinde sıkışırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 acil Çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen UMKE ekipleri sıkışan sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtardı. Kabinden çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Yardım ambulansıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
- Zeytin yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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