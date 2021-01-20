Zeytin yaprağı koronavirüse iyi geliyor mu?

Koronavirüse karşı alternatif arayışlar sürerken zeytin yaprağı çayı bilim dünyasının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Açıklamalar sonrası, zeytin yaprağı koronavirüse iyi geliyor mu, merak edildi.

ZEYTİN YAPRAĞI KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR MU?

Koronavirüse karşı alternatif arayışlar sürerken zeytin yaprağı çayı bilim dünyasının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Zeytin yaprağında bulunan etken madde (Oleorupin) üzerinde araştırmalar derinleşirken bazı üniversitelerden güzel haberler geldi. Araştırmalar, Oleorupin'in virüsü parçaladığını ortaya koydu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren AR-GE firmasında 20 yılı aşkın bir süredir zeytin yaprağı üzerine çalışmalar yürüten Faruk Durukan, yapraktaki etken madde Oleorupin'in kovid virüsünü parçaladığını söyledi.

15 ETKENDEN BİRİ

Yeni Şafak'a konuşan Durukan şunları kaydetti: "Zeytin yaprağında Oleorupin denilen etken bir madde var. Biz 20 yıldır bu madde üzerine çalışıyoruz. Yapraktan doğal yollarla Oleorupin çıkaran dünyadaki 4-5 firmadan biriyiz. Bu madde geçmişte kanser hastalıkları üzerine yapılan çalışmalarda yoğun olarak kullanıldı. Koronavirüsten sonra ilgi daha da arttı. Bilim dünyası Oleorupin'in, virüs üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Kafkas ve Sütçü İmam Üniversiteleri üç boyutlu laboratuvarda Oleorupin üzerine çalıştı. Rektörlüğün talebi ile etken maddeyi de biz verdik. Çalışma tamamlandı. Oleorupin'in virüsü parçaladığı hangi kanca yapılarından yakalayarak virüsü yok ettiği görsel olarak ispatlandı.

JAPONLAR DA ARAŞTIRDI

Balıkesir'deki zeytin yaprağı üreticilerinden birisi olan Selahattin Güvenç de yaprağın faydalarını saymakla bitiremedi. Yurt dışına da yaprak sattığını aktaran Güvenç, "Yaprak üzerinde hem yüksek lisans hem de doktora çalışmaları yaptık. Zeytin yaprağı içerisindeki madde Oleorupin'in H1N1 domuz gribi, kuş gribi ve HİV virüsünde etkili olduğu sonuçlarını aldık. Biz granül halinde satıyoruz. Yurt dışına ihraç ederken talep üzerine yaprak halinde de gönderiyoruz. İlk ürettiğim yıllarda Japonya istedi tümünü gönderdik. Bilimsel çalışma yapmışlar, sonuçları da gönderdiler. Sonuçlarda özetle Oleorupin güçlü bir antivirüs olduğu ifade ediliyordu" dedi.