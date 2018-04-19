Zeytin ve Zeytinyağının Merkezi Burhaniye Olacak

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2006 yılında kurulma çalışmaları başlatılan Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi de hummalı çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Zeytin OSB Müdürü Mehmet Özerdoğan ile birlikte, çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye Kaymakamı ve Zeytin OSB Başkanı Hüseyin Öner, çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Çalışmalar ile ilgili ilgili yetkililerden bilgi alan Kaymakam Hüseyin Öner, "Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yerimizde hummalı çalışlmalar sürüyor. Şu anda 2 altyapı çalışması var. Birincisi yol temel altyapı birinci ayağı. Yaklaşık 3 kilometre civarında olan birinci temel altyapı çalışmamızı yapacağız. Daha sonra ikinci safhaya geçeceğiz. Gene, organize sanayi bölgesinin çevresinin ihata edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. 2 bin 680 metre civarında bir ihata duvarı ile organize sanayi bölgesinin etrafını çevirmiş olacağız. Yol çalışmamız bittiğinde Burhaniye Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmalarımızı yüzde 90 seviyesine getirmiş olacağız. İnşallah, bu yılın sonunda hedefimiz altyapı çalışmalarını tamamlamak. Geriye, idari binamız ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalarımız kalıyor. 35 parselimiz söz konusu burada. 32 parselimizi şu an satmış durumdayız. Yatırımcı 13 firmamız ruhsatlarını aldı. 4 firmamız da ruhsat alma aşamasında. Bunlarda ruhsatlarını aldıklarında arsa satışı yapmış olduğumuz yatırımcılarımızın girişimcilerimizin yarısı filan ruhsatını almış olacak. İnşallah, yakın gelecekte burada, hem Burhaniye'nin hem de körfez bölgesinin önemli bir imalat üretim bölgesi olacak. Bu bölgede kümeleşme suretiyle firmalarımızın üretime başlamasının akabinde zeytin zeytinyağı daha bir kalite olacak. Yatırımcılarımızın ellerini çabuk tutmalarını, bu geriye kalan 3 parselimizi de satın almak üzere organize sanayimize müracaat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü, yakın zamanda burada parsel kalmayacak" dedi.

Sofralık Zeytin İşleme Tesisi kurmaya başlayan Oğuz Başkurt'un babası Münir Başkurt da," Burhaniye Organize Sanayi de ilk tesisi oğlum Oğuz Başkurt yaptı. Ben emekli öğretmenim. Bu iş içinde büyük heyecan duyuyorum. Oğluma yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah, burada 35 tesis kurulacak. Bunlardan da ilkini biz yapıyoruz. Burasının hizmete girmesi ile Burhaniye zeytini ve zeytinyağı Türkiye de ve Dünya da marka olacak. Ben buna inanıyorum. Bunun içinde büyük heyecan duyuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR