Zeytin ve Zeytinyağında İhracat Hedefi 500 Milyon Dolar

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri (EZZİB) Başkanı Davut Er, bu yıl zeytin ve zeytinyağında 500 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Er, kutulu zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonları ödül töreninde, bu sezon dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 gerileyerek 2 milyon 536 bin ton olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türk zeytinyağlarının 120 ülkede yemeklere lezzet kattığına işaret eden Er, "1 Kasım 2017'de başlayan 2017/2018 dönemi zeytinyağı ihracatımıza baktığımızda ilk 4 aylık dönemde, 35 bin 245 ton olarak gerçekleşmiş, karşılığında 143 milyon dolar döviz geliri elde edilmiştir. 2016/2017 sezonunun aynı dönemi ile karşılaştırıldığında zeytinyağı ihracatımız, miktar bazında yüzde 118, değerde ise yüzde 153 artış göstermiştir." diye konuştu.

Er, kutulu ihracatın toplam ihracatta yüzde 26 seviyesinde pay sahibi olduğunu, bunun daha da artması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin zeytinyağında rekor seviyedeki rekolte miktarının üreticiler, tüccar, ihracatçılar ve ülke adına en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Er, "Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) rekolte tahmin çalışmalarına göre bu sezon 455 bin ton sofralık zeytin, 287 bin ton düzeyinde de zeytinyağı üretimi bekleniyor. 2018 yılında zeytin ve zeytinyağında 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz." dedi.

Kutulu zeytinyağı ihracatında birinci Savola

Er'in konuşmasının ardından yapılan ödül töreninde en fazla kutulu zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi.

Kutulu zeytinyağı ihracatında birinci Savola Gıda, ikinci Kozmopolitan Gıda, üçüncü ise Ticaret ve Sanayi Kontuvarı TAŞ oldu.

Kutulu zeytin ihracatında ise Zer Yağ birinci oldu. Zer Yağ'ı, Maroli Gıda ve Korhan Pazarlama izledi.