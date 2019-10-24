24.10.2019 15:54

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından hazırlanan "Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi" tanıtıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsasının proje ortağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Ziraat odalarının iştirakçi olduğu projenin açılış toplantısı, GTO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Nedim Atilla ile TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Çetin'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda projenin yol haritası sektör temsilcileri ve zeytin üreticileri ile paylaşıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve bölgesindeki en güçlü tarımsal ürünlerin fıstık ve biber olarak bilindiğini ancak bölge topraklarının zeytincilik için de oldukça iyi olduğunu ancak bu ürünün yeterince sahiplenilmediğini söyledi.

"Toprağın bize sunduğu nimetler arasında zeytin kadar lezzetli, zeytin kadar bereketli, zeytin kadar sağlıklı bir başka ürün var mı bilmiyorum" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir tarımsal ürün için uygun bir coğrafyaya sahip olmamız yanında zeytin ve zeytinyağı için bugüne kadar profesyonel çalışmalar maalesef yeterince yapılamamış. Kalite ve marka bilinci oluşturulamamış ve sektörel örgütlenme sağlanamamış. Biz de Gaziantep Ticaret Odası olarak, değerli proje ortaklarımızla birlikte bereketin, sağlığın, barışın simgesi zeytindeki bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek için önemli bir adım attık. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında kooperatif kurulması ve araştırma merkezi kurulması için altyapı çalışması yapılacak olmasını ve sektöre yönelik bir araştırma raporu hazırlanacak olmasını çok önemsiyorum. Projenin birçok faaliyeti var ancak bu 3 adımı hayata geçirdiğimiz takdirde inanıyorum ki sektöre önemli bir değer katmış olacağız."

Kaynak: AA