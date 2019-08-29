29.08.2019 17:27

Mersin'in Mut ilçesinde Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Zeytin ve Zeytinyağı Ortak Akıl Toplantısı" düzenlendi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, zeytinyağının ana sütü gibi sağlıklı olduğunu, Anadolu'nun simgesi zeytin ağacının filmler, romanlar, hikayelerle toplumda daha fazla tanınması ve yer etmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Daha önce görev yaptığı yörelerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin düşük olduğunu gözlemlediğini dile getiren Köken, "Türk zeytinyağının hem yurt dışında hem de yurt içinde tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaşmamız lazım." şeklinde konuştu.

EZZİB Başkanı Davut Er de Mut'ta, coğrafi konumu nedeniyle hiç ilaç kullanmadan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretilebildiğini belirtti.

Er, son yıllarda zeytinyağı rekoltesi 10 bin tonu, sofralık zeytin rekoltesi 30 bin tonu aşan Mut ilçesinin, yeni plantasyonların verime geçmesi ile birlikte gelecek dönemde zeytincilik sektöründe konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye'de 10 aylık dönemde sofralık zeytin ihracat miktarının 80 bin tona ulaştığını ifade eden Er, "Bu sezonun tamamında sofralık zeytin ihracatımızın tahminimizin de üzerinde gerçekleşerek 100 bin tona varacağını düşünüyoruz. Zeytinyağı ihracatımız ise 9 aylık dönemde miktarda yüzde 18 düşüş ile 44 bin ton olarak gerçekleşti. Sezonun tamamında 55-60 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Er, yurt dışı pazarlardaki kazanımlarının sürekli hale gelebilmesi için istikrarlı, kaliteli ve rekabet edebilir şekilde mal alıp satmak istediklerini kaydetti.

İhracatçıların sürekli ve düzenli ihracatını artırabilmesi için lisanslı depoculuğun sektöre kazandırılması gerektiğinin altını çizen Er, şöyle devam etti:

"Bu konuda ilgili bakanlıklarla iş birliği ve görüşmelerimiz devam ediyor. Zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının dünya pazarlarında rekabet gücünün artırılması için; üretimin her safhasında girdi maliyetlerinin daha rekabetçi seviyelere çekilmesi gerekiyor. Ülkemizdeki üretilen zeytin ve zeytinyağının maliyetleri rakip ülkelerden daha yüksek düzeydedir. Bu da ihracatımızı zora sokmaktadır. Burada asli çözüm yolu zeytin çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, makineli tarım ve modern zeytincilik yöntemlerine geçişin sağlamasıdır."

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminde son yıllarda önemli bir artış olmasına rağmen kişi başı tüketimin 2 kilogramla sınırlı kaldığına dikkati çeken Er, Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 5 kilograma çıkmasını hedeflediklerini belirtti.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın da "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" söylemi ile Mut zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın, Türkiye genelinde zeytinyağı ile ilgili alınan 11 coğrafi işaretten bir tanesinin "Mut Zeytinyağı" olduğunu dile getirdi.

Mut'ta bin 300 yıllık anıt zeytin ağacı bulunduğu aktaran Aydın, "Mut zeytini ilaçsız olup, sofralık olarak erken hasat edilmektedir. Sağlığa faydalı bileşenler açısından çok zengin. Dünyada ilk zeytin hasadı Mut'ta yapılmaktadır." dedi.

Kaynak: AA