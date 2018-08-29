Zeytin ve Zeytinyağı'nda Son 4 Sezonun İhracat Rekoru Kırıldı.

Zeytin ve zeytinyağı'nda son 4 sezonun ihracat rekoru kırıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er: "Zeytin ve zeytinyağ ihracatında son 4 sezonun en yüksek rakamına 400 milyon dolar civarına ulaştık"

. "Yüzde 25'lerde olan kutulu ve ambalajlı ürün miktarımız da zeytinde yüzde 80, zeytinyağda da yüzde 32'lere ulaşarak ikiye katlandı"

İZMİR - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, "Zeytin ve zeytinyağ ihracatında son 4 sezonun en yüksek rakamına 400 milyon dolar civarına ilerledik ve bu artarak devam edecek" dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda zeytin ve zeytinyağa ilişkin son rakamları paylaşan Er, "Zeytin ve zeytinyağ ihracatında son 4 sezonun en yüksek rakamına ulaştık ve bu artarak devam edecek. 400 milyon dolar civarında koyduğumuz hedefe doğru ilerledik ve ilerlemeye devam ediyoruz. Dünya fiyatlarıyla koordineli olarak ihracatımız istediğimiz şekilde ilerlemektedir. Rekolte beklentileri eğer istediğimiz şekilde gerçekleşirse, önümüzdeki yıllarda da ihracat artışımız devam edecektir" dedi.

Ambalajlı ihracat ikiye katlandı

Ambalajlı zeytinyağı ihracat miktarının artış gösterdiğini ve en önemli ana hedeflerinin kutulu ve ambalajlı zeytinyağ ihracatını en üst seviyeye çıkarmak olduğunu dile getiren Er, "Geçtiğimiz sezonlara göre bu sezon yüzde 25'lerde olan kutulu ve ambalajlı ürün miktarımız zeytinde yüzde 80, zeytinyağda da yüzde 32'lere ulaştı. Hedefimiz kutulu ve ambalajlı zeytinyağ oranını 30 bin tonlara taşımak. Zeytinin zaten yüzde 80-90'ı dökme değil ambalajlı olarak yapıyoruz ve katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz" diye konuştu.

Geçen sezona göre ürünlerde dolar bazında yüzde 10-15 civarında yükselme gerçekleştiğini ifade eden Er, "Bu da katma değerin artarak devam ettiğini gösteriyor. Ortalama ihracat fiyatımız 4 dolar üzerine çıkmıştır. Bu da Türkiye ihracat ortalaması için iyi bir rakamdır. Katma değeri daha da artırmak istiyoruz. Ana hedefimiz ne kadar ambalajlı ürün ne kadar katma değerli ürün o kadar ihracat o kadar döviz o kadar cari açığın kapatılması. Son günlerde dövizin ne akdar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ülkeye döviz kazandıracak milli ihracat, milli ürün ve gerçek döviz kazandıracak işlemler yapan bir ihracatçı birliği olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Bu sene zeytinyağında 60-65 bin ton ihracat miktarı 225 milyon dolar, zeytinde de 60 bin ton ihracatımız o da 175 milyon civarında, toplamda 400 milyon dolar ihracatımız gerçekleşecek" dedi.

Uzakdoğu pazar hedefi

Zeytin ve zeytinyağında mevcut pazarlar dışında alternatif Pazar hedefleri olduğuna da değinen Davut Er, "Zeytinyağında ana pazarlarımızda bu sene yüzde 38 ile birinci Amerika Birleşik Devletleri oldu. Onu İspanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan takip etti. Ama biz, Uzakdoğu yani Japonya, Hindistan, Çin, Malezya, Endonezya gibi ülkeleri hedef pazar olarak koyduk. Sofralık zeytinde de bu sene birinci Irak oldu. Onu Romanya, Almanya, Bulgaristan, ABD takip etti" ifadelerini kullandı.