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Zeytin ve zeytinyağı ihracatı haziranda 19 milyon doları aştı

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 19 milyon 60 bin dolara çıktı.

04.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:25

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 19 milyon 60 bin dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 6 milyon 871 bin dolardan 9 milyon 893 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde zeytinyağı ihracatı, yüzde 1 artarak 8 milyon 477 bin dolara, pirina yağı ihracatı ise yüzde 40 artarak 689 bin dolar oldu. Böylece 2019'un haziran ayında 15 milyon 775 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatı, bu yıl haziranda yüzde 21 artışla 19 milyon 60 bin dolara çıktı.

Ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 140 milyon 878 bin dolara geriledi.

- Zeytinyağında Japonya'ya ihracat yüzde 162 arttı

Sofralık zeytin ihracatında haziran ayında Almanya, 2 milyon 946 bin dolarla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 2 milyon 71 bin dolarla Irak ve 1 milyon 163 bin dolarla Romanya izledi.

Zeytinyağı ihracatında ise ABD 2 milyon 711 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Geçen yılın haziran ayına göre ihracatını yüzde 138 artırarak 1 milyon 78 bin dolara çıkaran İspanya, ikinci oldu. Tarım ihracatının parlayan pazarı Japonya'ya ise haziran ayında yapılan ihracat yüzde 162'lik rekor artışla 1 milyon 24 bin dolara çıktı.

Bekleyen ihracatlar haziranda gerçekleşti

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Salgın sürecinde yurt içinde zeytin ve zeytinyağı tedariğinde herhangi bir sıkıntı olmadığına değinen Er, ihracatta da haziran ayındaki artışın sevindirici olduğunu bildirdi.

Rakamların bir toparlanma sinyali olduğuna işaret eden Er, "Pandemi sürecinde lojistik şartlardan dolayı geciken ve biriken ihracatların bir anda yapılmasından kaynaklanan bir artış olabilir. Tüm bunlara rağmen artması sevindirici." diye konuştu.

Japonya'ya yapılan ihracatın artmaya devam edeceğini anlatan Er, diğer Uzak Doğu ülkelerinde de benzer artışları yakalamak için çalıştıklarını bildirdi.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı haziranda 19 milyon doları aştı

Kaynak: AA

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