Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı Edremit'te Başladı

Edremit ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, zeytinde verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı" başladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesisteki iki günlük çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, çalıştayda zeytinin verim ve kaliteyi arttırmanın yollarının aranacağını söyledi.

Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel zeytinyağının Balıkesir'de üretildiğini belirten Vali Yazıcı, "İnanıyorum ki bu çalıştay sonunda Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı üretiminin sadece miktarı değil, özellikle kalitesi, zeytinin dünyada kapladığı alanın, ticari hacminin arttırılması adına güzel şeyler ortaya çıkaracak. Çalıştay sonunda yapılacaklar, yapmamız gerekenler, manifesto veya ne gerekiyorsa bir liste yapıp tüm Türkiye'ye ilan edilecek. Ben inanıyorum ki istersek zeytinyağında bölgemiz için dünyanın bir numarası olabiliriz." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya da dünyadaki zeytin ağacı varlığının yaklaşık yüzde 10'unun Türkiye'de olduğunu dile getirdi.

Balıkesir'deki zeytinliklerin ise tarım arazilerinin yüzde 17'lik bir kısmını kapladığını ifade eden Özkaya, şunları kaydetti:

"4 bin ton civarında sofralık zeytin üretimi yapılan Balıkesir'de, 200 bin tonluk Türkiye zeytinyağı rekoltesinin yüzde 12'sini karşılanıyor. Sofralık zeytinde akla Erdek, yağlık zeytinyağda da Edremit geliyor. Edremit Körfezi'nde zeytin üretiminin yüzde 85-90'ı yağlık, Erdek Körfezi'nde ise üretimin yüzde 95'i sofralık. Coğrafi işaret almış 3 ürün var.

Edremit Körfezi zeytinyağı, Ayvalık zeytinyağı ve Edremit yeşil çizik zeytini. Balıkesir'de zeytinyağı üretiminde yaklaşık 20 bin çiftçi, 121 sıkım tesisi, 58 dolum tesisi olmak üzere 179 tesis, toplam 56 bin ton da depolama alanı bulunuyor."

Açılış konuşmaların ardından çalıştay, oturumlarla devam etti.