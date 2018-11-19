Zeytin Üreticilerinin Kredi Borçları Ertelendi

Erdek ve yöresinde zeytin rekoltesinin düşük olması sebebiyle kooperatifin üreticilere verdiği krediler 1 yıl ertelendi.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, zeytinde rekolte düşüklüğü sebebiyle ortaklarına 2018-2019 yılında kullandırdığı ayni kredi borçlarının geri ödemesini bir yıl ertelediklerini bildirdi. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin alım kampanyasını başlattığı 15 Ekim'den 18 Kasım tarihine kadar üretici ortaklardan aldığı ürün teslimatı hakkında da bilgi veren Şenol, Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin üreticilerden bugüne kadar 1 milyon 808 bin kilo zeytin alımında bulunduğunu belirterek, alım yapılan zeytinin 225 bin kilosunu yağlık, 1 milyon 583 bin kilosunu ise sofralık tür olduğunu açıkladı.

Üreticilerden alınan zeytin karşılığının 14 milyon 466 bin lirayı bulduğunu ifade eden Şenol, 15 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihlerinde ortaklardan satın alınan ürün karşılığının yüzde 60 oranını bulan 5 milyon 500 bin liranın hesaplarına yatırıldığını belirtti. Ayni kredi borçlarının ertelenmesi hakkında da konuşan Kooperatifi Başkanı Şenol, "2018-2019 alım kampanyamızda zeytinin hastalıklı olması sebebiyle ortaklarımız mağdur oldular. Bu sebeple kooperatife borcu bulunan ortakların borçları bir yıl ertelendi" dedi.

"Ertelemeden 1 tonun altında ürün teslim edenler yararlanacak"

Şenol, 1 yıl süreyle borçların ertelenmesi imkanından hangi ortakların faydalanabileceğini ise şu şekilde özetledi:

"Bin kilogramın altında ürün teslim eden ortaklar borç ertelemesinden yararlandırılacaktır. Ürünlerinde hasar oluşan ve ayni kredi borcu olan ortaklar bizzat kooperatife dilekçe ile başvuracaklardır. Her ortağın durumu kooperatifçe ayrı ayrı değerlendirilerek uygun durumda olan ortakların borçları 1 yıl süre ile ertelenecektir. Ortakların yine bizzat dilekçe ile başvurmaları halinde durumu uygun bulunan ortakların bu yılki sermaye taksiti borçları da ertelenebilecektir. Ertelenen ayni kredi borçlarına erteleme tarihindeki Birliğimiz cari faiz oranı üzerinden yıllık faiz tahakkuku yapılacaktır. Varsa önceki yıllardan borçları ertelenmiş veya vadesi geçmiş borcu bulunan ortaklar bu kapsamda değerlendirilemeyecek olup eski borçlar tahsil edilmeden borç ertelemesi ana sözleşme gereği yapılamayacaktır. Ortaklarımızın dilekçe yazmalarına gerek olmayıp kooperatifimize şahsen başvurmaları halinde dilekçe yazımında kendilerine yardımcı olunacaktır" şeklinde açıkladı. - BALIKESİR