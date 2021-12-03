BURSA (İHA) - Zeytin toplayan üreticilerin lodosla imtihanı

- Bursa'da saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos zeytin toplayan üreticilere zor anlar yaşatıyor.

BURSA - Bursa'da saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos zeytin toplayan üreticilere zor anlar yaşatıyor.

Mudanya'nın Yörükali köyünde zeytin hasadı yapan üreticiler şiddetli lodos sebebiyle ağaçların üzerinden düşmemek için adeta akrobasi hareketleri yapıyor. Ağaç diplerine serilen dokuma örtüleri lodosun şiddetine dayanamayınca üreticilere zor anlar yaşıyor. Zeytinin kış mahsulü olmasından dolayı çiftçiler zeytinleri kısa sürede toplayıp asgari kayıpla hasadı bitirmek istiyor. Zeytini toplamada geç kalınması durumunda olgunlaşan meyvenin dibe dökülerek zayi olması üreticinin en büyük korkusu. Bu sebeple çiftçiler soğuk ve şiddetli lodosa aldırış etmeden ağaçlarındaki mahsulü toplayıp depolarına kaldırmak için var güçleriyle çalışıyor.