Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu

01.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:21

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Şerife Baran (89), jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar sonunda ormanlık alanda bulundu.

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde dün çocuklarıyla zeytin toplamaya giden Alzheimer hastası Şerife Baran, saat 18.00 sıralarında bahçede kayboldu. Şerife Baran'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, bir süre çevrede aramalarına rağmen bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin ormanlık olması, hava durumu ve gece olması dolayısıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. JAK timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağmura rağmen gece boyunca Şerife Baran'ı aradı. İz takip köpeklerinin de kullandığı çalışmalar, sabah saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: DHA

Çalışmalar sonunda Şerife Baran saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda, çalılıklar arasında bulundu. Yağmur nedeniyle ıslanan ve üşüyen Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı. Sağlık ekiplerinin buradaki müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Baran'ın soğuk ve açlık nedeniyle halsiz düştüğü, ciddi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi.