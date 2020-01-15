Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı

15.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:07

Hatay'da, narkotik ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda zeytin tenekelerine gizlenmiş 78 paket halinde toplamda 15 kilogramlık takoz esrar ele geçirildi.



Yabancı uyruklu E.A.'nın gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA