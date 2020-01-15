Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı

Hatay'da, narkotik ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:07
Zeytin tenekelerinden uyuşturucu çıktı

'da, ekiplerinin şehirlerarası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda zeytin tenekelerine gizlenmiş 78 paket halinde toplamda 15 kilogramlık takoz esrar ele geçirildi.


Yabancı uyruklu E.A.'nın gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri