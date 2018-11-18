Zeytin Tarlasında Cinayet
Zeytin tarlasında cinayet Zeytin toplamaya giden vatandaş cinayete kurban gittiHATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu.
Zeytin tarlasında cinayet
Zeytin toplamaya giden vatandaş cinayete kurban gitti
HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin toplamaya giden bir şahıs tarlasında ölü halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kesnik'ten haber alamayan yakınları, Yolağzı-Sivrikavak Mahalle sınırında bulunan zeytinliğe geldi. Olay yerine gelen yakınları Kesnik'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri cinayet şüphesiyle geniş güvenlik önlemi alırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının inceleme başlattığı öğrenildi.
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