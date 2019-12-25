: Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2)

25.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:28

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir Karayolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, 14 zeytin işçisini taşıyan A.F idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü A.F, F.C, S.U, F.Y, S.M, E.K ve S.E ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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