Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı (2)
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan minibüsün kamyona çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir Karayolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, 14 zeytin işçisini taşıyan A.F idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü A.F, F.C, S.U, F.Y, S.M, E.K ve S.E ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.