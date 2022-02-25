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Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytin hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı fabrikasından 600 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytinyağı fabrikasından 600 kilogram zeytin çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Mahallesi'nde Zeytinyağı Sıkma Fabrikası'nda 12 çuval içerisinde bulunan 600 kilogram civarındaki zeytinin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda olayın faili olan M.T isimli şahıs tespit edilerek, yakalandı. Suçunu itiraf eden M.T. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zeytinyağı, Jandarma, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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