: Zeytin hırsızlığı şüphelisi 5 kişi tutuklandı

18.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:29

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 102 çuval zeytini çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gözkayası Mahallesi'nde bir zeytinlikten hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Zeytinlikte araştırma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Ekipler, olayın yaşandığı gece 09 HP 441 plakalı kamyonetin mahalleye geldiğini, araca yüklenen 102 zeytin çuvalının da Efeler ilçesindeki bir zeytin sıkım fabrikasına götürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.T, jandarmadaki ifadesinde, İ.E, M.Ş. ve E.A. ile zeytin çaldıklarını, daha önce de Evsekler Mahallesi'nde başka bir zeytinlikten akrabası A.E. ile aynı suçu işlediklerini itiraf etti.

Ekipler tarafından yalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin araca yükledikleri zeytinleri sıkım fabrikasına götürdükleri ve sonrasında zeytin yağlarını almaya geldikleri görülüyor.

Kaynak: AA

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