Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO ve ETB'den drone desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO ve ETB'den drone desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO ve ETB'den drone desteği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan zeytin hırsızlığı ile verilen mücadele kapsamında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığıyla alınan drone'un İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan zeytin hırsızlığı ile verilen mücadele kapsamında Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığıyla alınan drone'un İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ve Meclis Başkanı M. Hakkı Semerci, Ticaret Borsası Başkanı A. Tarkan Denizer ve Meclis Başkanı Ali Rıza Timur törende hazır bulundu. Jandarma Komutanlığı bünyesine giren dronun zeytin hırsızlığının tespitinde ve önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağının altı çizildi. - BALIKESİR

Zeytin hırsızlığı ile mücadeleye ETO ve ETB'den drone desteği

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 3 kişi gözaltında

 Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title