Zeytin hırsızı yakalandı

08.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:54

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bahçelerdeki zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Küçükköy mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikayette bulundu. Ayvalık/Küçükköy mahallesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayında mağdur G.T.'ye ait zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin şüpheli kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olayını şüpheli Ö.C.'nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA