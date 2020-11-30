Zeytin hasadında teknolojiye rağbet artıyor
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Zeytin hasadında teknolojiye rağbet artıyor

30.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:21
Zeytin hasadında teknolojiye rağbet artıyor

Kilis'te geleneksel yöntemle yapılan sırıkla zeytin toplayanlar yerini her geçen gün teknolojik makinelerle hasat edenlere bırakıyor.

Kilis'te geleneksel yöntemle yapılan sırıkla zeytin toplayanlar yerini her geçen gün teknolojik makinelerle hasat edenlere bırakıyor.

Türkiye'de önemli zeytin üretimin yapıldığı Kilis'te, zeytin hasadının büyük bölümü makineler ile yapılmaya başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 5 yıl önce hazırlanan projeler kapsamında zeytin üreticisine zeytin hasad makinesi dağıtılmıştı. Bir çok çiftçi proje ile zeytin hasad makinesi alırken, çok sayıda üretici de kendi imkanlarıyla aldıkları hasad makinesiyle hasat yapıyor. Geleneksel yöntemle yapılan sırıkla zeytin hasadı her geçen gün yerini makineli hasada bırakıyor. Sırıkla yapılan hasad nedeniyle ağaçların zarar gördüğü, makine ile yapılan hasad ile zeytin tanelerinin daha çabuk ağaçtan düştüğü bildirildi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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