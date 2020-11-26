Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı
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Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı

26.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:24

Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, sırıkçı tabir edilen erkek işçi yetersiz olunca sırık işi de kadınlara kaldı.

Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, sırıkçı tabir edilen erkek işçi yetersiz olunca sırık işi de kadınlara kaldı. Zeytinde sırık işi de yapmaya başlayan kadınlar, ücret eşitsizliğinin giderilmesini istedi.

Burhaniye'de zeytin hasadı devam ederken, hasatta görev alan erkeklere 120, kadınlara ise 80 lira yevmiye veriliyor. Erkeklerin zeytin işçiliğine ilgi göstermemesi üzerine çok sayıda kadın zeytine sırık vurmaya başlarken, aradaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi istendi.

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Sırıkçı bulunmadığını anlatan Fatma Akçaoğlu, " Biz Burhaniye'de zeytin işi yapıyoruz. Hasatta sırıkçı bulamıyoruz. Böyle olunca, sırık işini de biz yapıyoruz. Ama haksızlık oluyor. Erkekler 120 lira alıyor. Biz 80 lira alıyoruz. Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. ya hepimizinki bir olsun.Ya da kadınların yevmiyesi çıksın.Sonuçta sırığı da biz silkiyoruz" dedi. Hatice Gönülaçar da," Ekmek parası için zeytine geliyoruz. Sırıkçımız yok. Hem tente değiştiriyoruz. Hem zeytin ayıklıyoruz. Sırıkta yapıyoruz. Ama, ara da yevmiye farkı var.Erkekler farklı kadınlar farklı. Eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz" dedi. Memur Emeklisi Nurettin Erdem ise, " "Biz de emekliyiz., ama zeytin silkiyoruz. B işi yapacak genç adam bulamıyoruz. Kendimiz mecburen bu işi yapmak zorunda kaldık. Sırık işini de kadınlar yapıyor. Eğer kadınlar olmasa işimiz çok kötü. Sırıkçı bulamıyoruz, Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıyoruz" dedi.

Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı
Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı
Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı
Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı
Zeytin hasadında erkek sırıkçı bulunamayınca kadınlar sırık işine el attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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