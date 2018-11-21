Zeytin Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde zeytin hasatı başladı.

Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Vekili Kerim Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin dönüm yağlık zeytin bahçesinin bulunduğunu aktararak, hasata başladıklarını söyledi.

2018 yılındaki hasat döneminde 375 ton yağlık zeytin toplanacağını ön gördüklerini ifade eden Yavuz, "Müdürlük olarak yaklaşık 375 ton yağlık zeytin hasatı yapılacağını tahmin ediyoruz. İlçede Antep fıstığı, pamuk ve çeşitli hububat üretimiyle bölgede önemli konumu bulunan üreticilerimiz, Arabanlı üreticilerimizin 8 yıl önce zeytin üretimine yönelmesiyle bu alana da ilgi arttı." dedi.

Zeytin üreticisi Vakkas Ulu da 8 yıldır zeytin üreticiliği yaptıklarını belirterek, Ayvalık cinsi yağlık zeytin yetiştirdiğini söyledi.

Bu yıl bir buçuk ton ürün alacağını aktaran Ulu, zeytinlerini yağa dönüştüreceğini belirterek, ilçede son yıllarda zeytin yetiştiriciliğinde önemli artış olduğuna dikkati çekti.