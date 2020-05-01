'Zeytin fidesini kırdın' cinayetinde, baba ve oğul tutuklandı
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'Zeytin fidesini kırdın' cinayetinde, baba ve oğul tutuklandı

'Zeytin fidesini kırdın' cinayetinde, baba ve oğul tutuklandı
01.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:35

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında 'Zeytin fidesinin kırılması' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan baba ve oğlu tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında 'Zeytin fidesinin kırılması' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, 28 Nisan Perşembe günü Salihli'nin Şehitler Mahallesi, Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin Nar (20) ile Aziz G. (24) arasında Selahattin Nar'ın evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı. İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz G. ve Ali G.'nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu olayda Selahattin N., Özkan N., Mustafa N., Müslüm N. (34), Dudu N. (23), Türkan Ö., Dudu N. (61), Caner A. (24) ve Fahri Ö. (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin A. (30) yaralandı. Yaralılardan Selahattin N. kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelileri Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18), Hakan G.'yi (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden baba Ali G. ve oğlu oğlu Aziz G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılık, diğer 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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