ZEYTİN FİDANCILIĞININ MERKEZİ ORHANGAZİ'DE YENİ SEZON BAŞLADI

GEMLİK tipi zeytin fidancılığının tek merkezi olan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 60 zeytin fidanı üreticisi, yıllık 20 milyon adet zeytin fidanı yetiştirecek.

GEMLİK tipi zeytin fidancılığının tek merkezi olan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 60 zeytin fidanı üreticisi, yıllık 20 milyon adet zeytin fidanı yetiştirecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu illerine gönderilen zeytin fidanları için üreticiler, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin zeytin fidanı üretiminin merkezi olan ve son 20 yılda, Türkiye'ye milyonlarca zeytin fidanı yetiştiren Orhangazi ilçesinde, fidan üreticileri için yeni sezon başladı. Şubat ve Mart aylarında zeytin bahçelerinden toplanan zeytin çubukları, kum ve sıcaklığı 70 derecelik seralarda bekletildikten sonra torbalama dönemine Mayıs ayı itibariyle geçildi. 2 yaşındaki fidanın geçen yıl en düşük 5 TL'den alıcı bulduğu sektörde, Orhangazi'de 60 zeytin fidanı üreticisi yer alıyor.

'YENİ SEZONDAN ÜMİTLİYİZ'

Orhangazi'de yaklaşık 20 yıldır zeytin fidanı üreticiliği yapan Ümit Baykan, fidan üretim süreci ile ilgili yaptığı açıklamada Nisan ayının ortalarından itibaren Haziran ayına kadar torbalama işleminin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bu süreçte sertifika beyannameleri ve toprak tahlillerinin yapıldığını kaydeden Baykan, 'Daha sonra ısıtıcılı seralardaki fidanlarımızı tekrar kapalı seralara alıyoruz. Çünkü 75-80 dereceye kadar sıcaklık mevcut. 40 gün kadar seralara aldıktan sonra sulama, gübreleme ve ilaçlamalar ile birlikte fidanlarımızı satışa hazıra hale getiriyoruz.' dedi.

Geride kalan sezonda satışların çok yüksek olduğuna da vurgu yapan Ümit Baykan, 'Tüm Orhangazi genelinde satışlarımız yüzde 90-95 oranında gerçekleşti. Bir fidanın üretim maliyeti 3 ile 3,5 TL arasında değişiyor. 2 yaşındaki bir fidanı en düşük 5 TL'den satıyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz. Zeytin fidanlarında Manisa, Akhisar, Ege, Denizli, Denizli'nin Kale ilçesine, Aydın, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır'a kadar satışlarımız var. Son yıllarda yurtdışına da satışlarımız var. Gürcistan, Azerbaycan ve Libya'ya ihracatımız da başladı.' diye konuştu.

Baykan, zeytin fidanı üretim işinde yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini de belirterek, 'Özellikle torbalama döneminde çalışan sayımız artıyor. Bu da hem ekonomiye hem de istihdama katkı anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı