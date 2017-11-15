Zeytin Fareleri Polisten Kaçamadı

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçinin korkulu rüyası haline gelen zeytin hırsızları dün gece polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.



Abdülvehhap yolu tarihi su kanalları mevkiindeki tarlasında dün zeytin toplayıp 25'er kiloluk seleler halinde bir kenara dizen çiftçi, 4 sele zeytinin ortadan kaybolduğunu fark etti. Polise giden çiftçi zeytinlerinin çalındığını söyledi. Polis, arazide yaptığı aramada kayıp seleleri başka bir yerde saklanmış olarak buldu.



Hırsız ya da hırsızların arazide sakladıkları zeytinleri almaya geleceklerini bilen polis, pusu atarak zanlıları beklemeye başladı. Akşam 19.00 sıralarında içinde üç kişinin bulunduğu 16 H 1725 plakalı araç zeytin selelerinin olduğu yerde durdu. Araçtan inen F.E. ve M.O, seleleri almaya çalışırken, polis ekiplerince suç üstü yakalandı. Araç sürücüsü R.A, otomobil ile kaçmaya çalışsa da çevre yolunda kıstırıldı. Gözaltına alınan 3 zanlı, daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA