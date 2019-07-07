Zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Aydın'da zeytin fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, iddiaya göre elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay esnasında içeride bulunan çalışanlardan E.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA