Zeytin Dalından Sofraya Yolculuk

Kilis'te yüksek rekoltenin görüldüğü zeytinde hasat hızla devam ediyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor.

Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis'te, hasat dönemi tarlada yoğun şekilde çalışılıyor. Zeytin taneleri zeytin hasadı makinesi ile dalından düşürüldükten sonra zeytinler çuvallara doldurulup traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürüyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından tenekelere süzülen zeytinyağı sofralara ulaştırılıyor. Zeytinyağının litresi bu yıl 14-18 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Yüksek rekolte ve Suriye'den getirilen zeytinyağı fiyatı düşürüyor

Zeytin üreticisi Halil Çelebi, bu yılki yüksek rekolte ve Suriye'den gelen zeytinyağı ile fiyatların düştüğünü belirterek, "Bu yıl ürün olarak istediğimizi alıyoruz ama fiyat olarak alamıyoruz. Fiyat bundan 22 gün önce 07 zeytin yağı 16.5 TL idi, şimdi aynı yağlar 13 TL'dir. Bunun nedeni ise Afrin'dan memleketimize zeytinyağı gelmesi, 1.5 asit zeytinyağı Afrin'den kilosu 11 TL'ye geliyor. Mahsul güzel ama fiyat iyi değil, zeytincilik gerçekten çok zor, elde edilen yağın 4'te birini 1'inci işçi alıyor. İşçilik çok maliyetlidir. Bir işçinin yevmiyesi 65 TL'ye geliyor" diye konuştu.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek ise bölgede AB standartlarında fabrikalar kurulduğunu ifade ederek, "Bu yıl zeytin üretiminden zeytin bahçesi olanlar memnun, rekolte fazla, yağ oranı Kilis yerliden yüzde 33-35 oranındadır. Gemlik türü ağaçlardan toplanan zeytinlerde ise yüzde 21 oranında yağ elde edilmektedir. Kilis bölgesinde gübre başta olmak üzere suni gübre dahi kullanılmaktadır. Tamamen organiktir. Biz fabrika olarak çıkan yağdan yüzde 7 oranında alıyoruz. 22 gündün çalışıyoruz. 15 Ocak 2019 tarihine kadar da fabrikada zeytin tanelerini yağa dönüşmesi sürecektir" diye konuştu. - KİLİS