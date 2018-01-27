Zeytin Dalı"Yla Huzuru Bekliyorlar

EFSUN YILMAZ - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Kürt kökenli Suriyeli aileler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua ediyor ve anavatanlarında barış içinde yaşamak istiyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Zafertepe Mahallesi'ndeki derme çatma evlerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ve vatan özlemini AA muhabirine anlattı.

Kalp ve diyabet hastası 50 yaşındaki Hüseyin İ, ailesinin Afrin bölgesinde yaşadığını dile getirerek, bölgedeki PKK/YPG'nin 6 çocuğundan 2'sini örgüte katılmaya zorladığını, bu nedenle Türkiye'ye 2 yıl önce geldiklerini ifade etti.

PKK/YPG'nin Suriye'de kalan akrabalarına zarar verecekleri korkusuyla kameralar karşısında konuşmaya çekindiklerini kaydeden Hüseyin İ, "Ülkemde pazar yerlerinde esnaflık yapıyordum ama artık o bölgede yaşayamaz hale geldik. Kardeşlerim, akrabalarım orada kaldı. Son 1 haftadır onlarla konuşamıyoruz ve merak ediyoruz. İsteğim, çatışmaların son bulması. Ben vatanıma dönmek, akrabalarıma kavuşmak istiyorum. Artık ülkemin sükunet içinde olmasını, orada yaşamayı hayal ediyorum." diye konuştu.

"Halep'te rejimden Afrin'de PKK'dan kaçtık"

Akrabalarına zarar verirler endişesiyle yüzünün görülmesini istemeyen Zeynep D. (39) ise biri engelli, 5 çocuğu ile sığındığı Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını, çocuklarının terör örgütüne katılmaması için uzaklaşmak zorunda kaldığı vatanında anne, babası ve akrabalarını bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Halep'ten rejimin bombalarından Afrin'e göç ettiklerini anlatan Zeynep D, Türkiye'ye neden geldiklerini şöyle aktardı:

"Afrin'de bir müddet akrabaların yanında kaldık. Burada ise PKK'lar kız çocuklarımı istedi. Henüz 14-16 yaşındaki kız çocuklarımı istediler. Biz de olmaz dedik. Tehdit ettiler. Korkuttular. Can güvenliğimiz yoktu. Çocuklarımı alıp Türkiye'ye geldim."

Çatışmanın ortasında bir hayat sürdürmenin çocukları için güvenli olmadığını, terör örgütlerinden temizlenmiş Afrin'i görmeyi çok arzuladığını kaydeden Zeynep D, "Yaşam bizim için Suriye'de çok zordu. Burada da zor. Ailemi çok özledim. Doğduğum, büyüdüğüm toprakları özlemez olur muyum? Artık savaş son bulsun. Ben ailevi sorunlar nedeniyle artık Afrin'e yerleşemem ama en azından annemi, babamı, kardeşlerimi görmek, onlara sarılmak, vatanımı huzur içinde görmek, tanıdıklarımı ziyaret etmek isterim." dedi.

"Ya çocuklarınızı vereceksiniz ya da burada işiniz yok"

Zafertepe Mahallesi'nde 7 yaşındaki kızı Rojin ve 5 yaşındaki oğlu Murat, eşi ve 70 yaşındaki kayınvalidesi Fatma ile iki göz odalı bir evde yaşamını sürdüren Niştıman H. (28), iç savaş öncesinde Halep'te yaşadıklarını, Esed'in Halep'i bombalamasının ardından Ayn el Arap'a (Kobani) göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Halil, Ayn el Arap'ta terör örgütünün kendilerine, "Ya çocuklarınızı vereceksiniz, bize katılacaksınız ya da burada işiniz yok" diyerek baskı yaptığını ve bu nedenle Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ailece yerleştikleri İzmir'de eşinin bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığını söyleyen Niştıman H, geçim sıkıntısı yaşadıklarını, Türkçeyi de iyi konuşamadığını, bu nedenle uyum sorunuyla karşılaştığını da aktardı.

"Bizi bir gecede sattılar"

Yüreğini en çok ailesinden uzak kalmanın yaktığını aktaran Nıştiman H, gözyaşları içinde şunları dile getirdi:

"Annem, babam, kardeşlerim hep dağıldı, hepsi ayrı yerde. Rejim uçaklarının sesi duyulunca kızım Rojin korkuyor, arkamıza saklanıyordu. Can güvenliğimiz yoktu. Terör örgütleri de onlara katılıp savaşmamızı istiyordu ama bize yalan söylediler. 'Evlerinizi terketmeyin, gitmeyin size bir şey olmayacak.' dediler ama bir gece üzerimize bombalar yağmaya başladı. Bizi bir gecede sattılar. Kendi menfaatleri için. Ne rejim ne o terör örgütü sivil halk için çatışıyor. Terör örgütü sığındığımız Kobani'de de bizi rahat bırakmadı. 'Ya bizden ya da düşmandan yanasınız.' diye dayatıyordu. Çocuğum için güvenli bir yer bulmak zorundaydım. Biz de buraya kaçtık ama şimdi kimseye el açmak istemiyoruz. Ülkemize dönmeyi hayal ediyoruz. Barış ve huzur arıyoruz. Çetelerin terör örgütlerinin halkı rahat bırakmasını istiyoruz."

Bölgenin DEAŞ'ten, PYD/PKK'dan arındırılması için Türkiye'ye güvendiklerini dile getiren Nıştiman H, "Bu ateş sönsün. Annelerin yüreğini yakan bu acılar bitsin. Çocuklarım vatanında barış içinde yaşasın.İnsan gibi yaşayalım istiyorum." dedi.

Fatma H. ise yaşlılığında doğup büyüdüğü topraklardan uzak kalmanın kendilerini zor durumda bıraktığını ve savaşın olmadığı kendi topraklarında ölmek istediğini söyledi.