Afrin'de TSK Tarafından Alınan Köylerde ÖSO Kontrol Yapıyor

Zeytin Dalı Operasyonunda TSK tarafından alınan köylerde ÖSO kontroller yapıyor

Afrin Doğusu'nda yer alan Gestel Cindo köyünde tünellere bağlanan menfezler bulundu

TÜNELLER VE KUYULAR BULUNDU

Zeytin Dalı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün ele geçirilen Gestel Cindo köyünde yeni tüneller bulundu. Özgür Suriye Ordusu tarafından köyde yapılan son kontrolde yeni bir kuyu ile tünellere açılan bir menfez tespit edildi.Afrin Operasyonunda hızla ilerleyen Türk ordusunun terör örgütlerinden temizlediği köylerde, ilginç tüneller ve kuyular bulunuyor. Fazla miktarda beton dökülerek oluşturulan tüneller için uzun çalışmalar yürütüldüğü anlaşılıyor.

HENDEKLER TEMİZLENDİ

Burseya dağının Kilis'e bakan bazı kesimde orman içerisinde de iş makinaları ile kazılmış hendekler temizlendi. İnsan boyu yüksekliğinde kazılan uzun hendeklerin bazı yerlerinde lastik ve kum torbaları ile de muhafaza altına alındığı görülüyor.

TERÖRİSTBAŞININ RESİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Köylerin sakin olması dikkat çekerken, bazı binalara terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin de çizilmiş olması dikkat çekiyor.