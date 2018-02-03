Afrin'de TSK Tarafından Alınan Köylerde ÖSO Kontrol Yapıyor
TSK tarafından Afrin'de ele geçirilen köylerin kontrolü ÖSO tarafından yapılıyor. Ele geçirilen Gestel Cindo köyünün bazı binalarında teröristbaşı Öcalan'ın resimleri dikkat çekti.
Zeytin Dalı Operasyonunda TSK tarafından alınan köylerde ÖSO kontroller yapıyor
Afrin Doğusu'nda yer alan Gestel Cindo köyünde tünellere bağlanan menfezler bulundu
TÜNELLER VE KUYULAR BULUNDU
Zeytin Dalı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün ele geçirilen Gestel Cindo köyünde yeni tüneller bulundu. Özgür Suriye Ordusu tarafından köyde yapılan son kontrolde yeni bir kuyu ile tünellere açılan bir menfez tespit edildi.Afrin Operasyonunda hızla ilerleyen Türk ordusunun terör örgütlerinden temizlediği köylerde, ilginç tüneller ve kuyular bulunuyor. Fazla miktarda beton dökülerek oluşturulan tüneller için uzun çalışmalar yürütüldüğü anlaşılıyor.
HENDEKLER TEMİZLENDİ
Burseya dağının Kilis'e bakan bazı kesimde orman içerisinde de iş makinaları ile kazılmış hendekler temizlendi. İnsan boyu yüksekliğinde kazılan uzun hendeklerin bazı yerlerinde lastik ve kum torbaları ile de muhafaza altına alındığı görülüyor.
TERÖRİSTBAŞININ RESİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Köylerin sakin olması dikkat çekerken, bazı binalara terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin de çizilmiş olması dikkat çekiyor.