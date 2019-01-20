Zeytin Dalı' ile Fırat'ın Batısı Huzura Kavuştu

Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'ın, Afrin'in özgürleştirildiğini duyurduğu haber tüm dünyaya 'son dakika' olarak aktarıldı. Terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de elde edilen zafer, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedildi. Yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşayan Afrinli siviller de karşılarında gördükleri Türk askerlerine, kendilerini kurtardıkları ve kentlerini özgürleştirdikleri için şükranlarını sundu.

54 ŞEHİT, 240 YARALI

58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda; çatışmalarda ve teröristlerin bombalı saldırılarında 54 asker şehit oldu, 240 asker ise yaralandı. Zor koşullarda gerçekleştirilen harekatta yaralanan askerlerin büyük bölümü ise Türkiye'de yapılan tedavilerinin ardından kendi istekleri ile Suriye'ye geri döndü ve Afrin operasyonuna kaldıkları yerden devam etti. Harekatta TSK ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'ndan ise 320 asker şehit düştü. TSK, harekatta etkisiz hale getirildiği belirlenen terörist sayısının ise 4 bin 608 olduğunu açıkladı.

TERÖRİSTLERİN HAİN TUZAKLARI İMHA EDİLDİ

Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin zarar görmemesi ve güvenli evlerine geri dönmeleri için arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Kaçarken neredeyse her köşeye mayın ve el yapımı patlayıcı döşeyen teröristlerin, hain tuzakları Türk askerleri tarafından bir bir imha edildi. Mayın ve bomba arama köpeklerini de bünyesinde bulunduran Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi, harekatın tamamlanmasının ardından Afrin kent merkezi ve kırsalında yoğun şekilde arazi arama-taraması yaptı. Günler süren taramalar sonunda tespit edilen mayın ve tuzaklanmış patlayıcılar bir bir imha edildi. TSK, bugüne kadar Afrin ve kırsalında 299 mayın ile 1676 adet el yapımı patlayıcının bulunarak imha edildiğini açıkladı.

GÜVENLİ HALE GELEN BÖLGELERE SİVİLLER GERİ DÖNDÜ

TSK'nın teröristlerden temizlediği ve ardından mayın ve patlayıcı taraması yaparak güvenli olduğunu belirlediği yerleşim alanlarına, terör örgütünün baskısı nedeniyle buraları terk eden siviller bir bir dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Türkiye'ye göç eden veya Suriye içerisinde güvenli olarak gördükleri bölgelere giden binlerce Afrinli, TSK'nın özgürleştirdiği Afrin'e geri dönerek yıllarca hasret kaldıkları evlerine yerleşti. Teröristlerin baskısı altında binlerce kişinin kaçmak zorunda kaldığı, terk edemeyenlerin ise günlük yaşamlarını zor bir şekilde sürdürdüğü, hayalet kente dönüşen Afrin sokakları ve köyleri, TSK'nın operasyonunun ardından yeniden canlandı.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kontrolün sağlanmasının ardından Türkiye tarafından eğitilen yerel konlluk kuvvetlerinin görev yaptığı Afrin'de, hayatın normale dönmesi için de yoğun çalışmalar yürütüldü. Afrin'de sivillerin ihtiyaç duyduğu yardımlara ulaşması için yoğun çaba sarf eden TSK; Afrin ve Tellef bölgelerinde kurduğu sahra fırınlarla ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuyor. Öte yandan Cenderis beldesinde de kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti veriliyor.

AFRİNLİLER MUTLU, TSK'YA MİNNETTAR

Birçoğu yıllarca iç savaş ve terör örgütü baskısıyla evlerini terk edip Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturulan topraklarına geri dönen Afrinliler, oldukça mutlu. Kentlerini terör örgütlerinden temizleyerek özgürleştirdiği için TSK'ya minnettar olan Afrinliler, artık tek isteklerinin kendilerinin kavuştuğu huzurun tüm Suriye'de hakim olmasını istiyor. Türkiye'nin düzenlediği harekat ile üzerlerindeki korku ve baskının sona erdiğini anlatan Afrinliler, Fırat'ın doğusunda aynı endişeyi taşıyan sivillerin ve tüm Suriye'nin huzura kavuşmasını diledi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA