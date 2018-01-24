Zeytin Dalı Harekatının 5. Gününde Havadan ve Karadan Bombardıman Sürüyor
Zeytin Dalı Harekatının 5. gününde havadan ve karadan bombardıman sürüyorKİLİS - Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde PYD/PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Harekatının 5. gününde havadan ve karadan bombardıman sürüyor
KİLİS - Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde PYD/ PKK mevzileri havadan ve karadan yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Operasyonu'nun 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzileri ateş altına alındı. Belirlenen hedefler, yapılan bombardıman ile etkisiz hale getiriliyor.
Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor.